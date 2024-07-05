القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا خلال 24 ساعة زورقين حوثيين بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - القصف الأمريكي البريطاني على الحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، تدمير زورقين مسيرين حوثيين، خلال 24 ساعة، بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى موقع رادار في اليمن، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن جماعة الحوثي، أعلنت اليوم، تنفيذ عمليات خلال الأسبوع الماضي بـ20 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة على طول مسرح العمليات البحرية.

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