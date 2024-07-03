خالد النبوي امتداد لأساطير الفن المصري والجمهور يشيد بفيلم أهل الكهف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 12:32 صباحاً - استطاع النجم خالد النبوي أن يكون لدى حسن ظن جمهوره كعادته، فمع طرح فيلم أهل الكهف في موسم عيد الأضحى انهالت التعليقات الإيجابية التي تفند تفرد أداء خالد النبوي في فيلم أهل الكهف وتتغزل في الفيلم كواحد من الأعمال التي تعيد الأفلام التاريخية لشاشة السينما من جديد بجودة واحترافية وبمعايير عالمية، وهو المستوى الذى لا يقبل النبوي بأقل منه، خاصة أن له العديد من التجارب العالمية.

ومن بين التعليقات التي كتبها الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي كانت: "خالد النبوي امتداد لأساطير الفن المصري أمثال رشدي أباظة وأحمد رمزي وفريد شوقي والمليجي"، فيما كتبت منى عرفة، عبر حسابها على تويتر أن خالد النبوي يختار دائما الدور الصح ويقدم موضوعا جميلا وهادفا.

بينما قالت دكتور نورهان بسيوني: "الفيلم مصري وبأيد مصرية وإبداع عباقرة الفن المصري، والفيلم هدية الزمان للأجيال"، فيما أشارت نيفين مرقص إلى أن العمل عبارة عن لوحات فنية راقية تعيدك لزمن الأساطير، مؤكدة أن السينما المصرية خلوقة ومبدعة، موضحة أن الفيلم مصري بمعايير عالمية.

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم: الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، ويعود الثلاثة إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر.

‎ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 عرض 4 أفلام هى: "أهل الكهف"، و"ولاد رزق 3 - القاضية"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، و اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس.