"كل يوم" يناقش مهام الحكومة الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 11:34 مساءً - قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التعديل الوزاري كبير وضخم فهناك أكثر من 22 حقيبة وزارية جرى تغييرهم، إلى جانب دمج بعض الوزارات والذي سيكون له مردود جيد في الفترة المقبلة.

أضاف مرشد، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "كل يوم" عبر قناة ON، أن التغييرات الوزارية إيجابية، فهناك وزراء لديها تاريخ عمل عام جيد، ولكن بشكل عام فالوزراء السياسيين قليلين، وقال: "كنت أتمنى وجود وزراء تكنوقراط سياسيين بالحكومة".

من جانبه، قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الوزراء الجدد أمامهم تحدي كبير، فما بين الدمج والاستحداث في الوزارات الجديدة، هناك أمور مهمة لإنجاح الخطوات الاقتصادية ودعم الدولة.

أضاف صقر، في لقائه مع الإعلامي مصطفى شردي: "يجب أن يتم دعم القطاع الخاص وإشراكه في الفترة المقبلة بشكل أكبر بحيث يصل إلى 70% وهذا الأمر يحتاج إلى تكامل الوزارات مع وزارة الاستثمار حتى يشعر المواطن المصري بالمردود لا سيما في ضبط الأسواق".