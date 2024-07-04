سمير صبرى لـ كل يوم: عودة وزارة الاستثمار أهم مطالب الحوار الوطنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 11:34 مساءً - قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن وجود وزير للاستثمار من أهم مطالب وتوصيات الحوار الوطني، للاهتمام بشؤون الاستثمار وتذليل كل العقبات التي يواجهها المستثمر المحلي والأجنبي.

أضاف صبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "كل يوم" عبر قناة ON، أن رئيس الوزراء أشار إلى مؤشر إيجابي جدا على سوق الأسهم المصرية وتداول السندات بعد تعيين وزيرا للاستثمار في الحكومة الجديدة، فهناك حالة من الارتياح لذلك، مشددا: "رئيس الوزراء أشار إلى تكليف الرئيس للحكومة الجديدة بالاهتمام بالاستثمار وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات".

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: "رئيس الوزراء أكد على استمرار التواصل مع الحوار الوطني وتنفيذ توصياته حتى يشعر المواطن بتحسن كبير في الفترة المقبلة".

وأشار، إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي يجذب العملة الصعبة، ويمكن للمستثمر الداخلي التصدير وجلب العملة الصعبة أيضا، فهي معادلة تحتاج إلى ضبط اقتصادي مهم جدا من الحكومة الجديدة.