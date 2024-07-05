الكل ياخد باله.. سحب دواء شهير مغشوش يعالج السكر من الصيدليات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورا رسمي، اليوم الخمس 4 يوليو، بشأن سحب دواء جديد من الصيدليات يعالج السكر، لكون المستحضر صدر له عدم مطابقة للتشغيلية الموضحة من قبل الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة قررت سحب ووقف وتداول وتحريز الدواء.

سحب دواء شهير يعالج مرض السكر من الصيدليات

وقالت هيئة الدواء في منشور لها عبر الموقع الرسمي لها، إنه تم إصدار عدم مطابقة للتشغيلية للدواء Sugarlo plus الذي يستخدم في علاج مرض السكر، وهو عبارة عن أقراص، حيث طالبت هيئة الدواء أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصري من خلال التواصل على الخط الساخن للهيئة أو من خلال الموقع الرسمي لها.

مضاعفات صحية محتملة

ووجهت هيئة الدواء المصرية تحذيرا إلى المواطنين من تناول الأدوية الصادر بحقها سحب من الأسواق الدوائية، مشيرا إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة جميعها لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة، مضيفا أن ذلك “يأتي من باب حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وزيادة الحملات المكثفة لضبط السوق الدوائية”.

تحذير من عبوات مجهولة المصدر لدواء جيلينيا

وكانت هيئة الدواء، قد وجهت تحذيرا إلى المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية، في بيان لها خلال الساعات الماضية، من احتمال وجود عبوات مجهولة المصدر مغشوشة ومهربة من عقار Gilenya 0.5mg، والذي يستخدم في علاج التهاب التصلب اللويحي المتعدد

وأشارت هيئة الدواء في بيانها إلى أن الشركة صاحبة المستحضر أفادت باحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر في الأسواق المحلية، والذي يشكل خطرا على صحة المستخدم، مشيرا إلى أن العقار المزيف لم يتم رصده من قبل مفتشي الهيئة حتى تاريخه الذي يستدعي زيادة الحذر والوعي بين المواطنين بشأن التأكد من مصدر الأدوية التي يتم شراؤها.