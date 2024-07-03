السيرة الذاتية للوزراء الجدد.. محمود فوزي وزير الشؤون النيابية (إنفوجراف) 

جدة - نرمين السيد - المستشار محمود فوزي

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، تولي المستشار محمود فوزي حقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الحكومة الجديدة.





ويرصد "دوت الخليج" في الإنفوجراف التالي، أبرز المعلومات عن المستشار محمود فوزي الذي تولى حقيبة الشؤون النيابية والقانونية. ومن المقرر أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، غدًا الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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