تركيا تسجل الثانى أمام النمسا عن طريق المتألق ديميرال 2-0

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 12:32 صباحاً - تقدم منتخب تركيا على نظيره منتخب النمسا بنتيجة 2-0، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب ملعب ريد بول أرينا، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة في الوقت الحالي على الأراضي الألمانية.

وجاء الهدف عبر اللاعب ميريح ديميرال في الدقيقة 59 بعد أن سجل الهدف الأول للأتراك في الدقيقة الأولى من المباراة.

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تشكيل النمسا: حارس المرمى: بينتز - الدفاع: مويني، لينهارت، دانسو، بوش - الوسط: سابيتزر، سيوالد، باومجارتنير - الهجوم: ماركو أرنوتوفيتش، لايمر، شميد.

تشكيل منتخب تركيا حارس المرمى: ميرت - خط الدفاع: ميريج ديميرال، مولدور، أبدولكريم، كاديوجلي - خط الوسط: إيماعيل، كان، كانكو - خط الهجوم: باريس، يلدز، أردا جولر.

النمسا ضد تركيا

وأصبح منتخب النمسا، بقيادة مدربه الألماني رالف رانجنيك، الحصان الأسود في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، بعد المفاجأة التي حققها في دور المجموعات على حساب منتخبات كبيرة على رأسهم فرنسا وصيف كأس العالم 2022.

ووصل منتخب النمسا لدور الـ16 بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على هولندا وبولندا، والهزيمة في الجولة الأولى من فرنسا بهدف مقابل لاشيء.

وفي المقابل، تأهل منتخب تركيا إلى ثمن النهائي كوصيف للمجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن البرتغال المتصدر.

وحصل منتخب النمسا على راحة لمدة أسبوع كامل، ورغم فوزه 6 - 1 على تركيا في مارس الماضي، فإن الفريق يصب تركيزه بشكل كبير على التفاصيل في استعداداته للمباراة، ولا يعدّ أي شيء محسوماً.

ولمع أكثر من لاعب بصفوف منتخب النمسا خلال مشواره في الدور الأول مثل مارسيل سابيتزر لاعب وسط بوروسيا دورتموند، وصانع الألعاب كريستوف باومجارتنر، وكذلك كونراد لايمر لاعب وسط بايرن ميونخ، ورأس الحربة القوي ماركو أرناوتوفيتش.