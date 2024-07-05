الشروط ورابط التسجيل .. فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية لخريجي الشهادة الاعدادية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية العام الماضي، وفتحت باب التقدم للمدارس للعام الدراسي 2024/2023م، للطلاب الناجين في الشهادة الاعدادية، وتشمل 4 مدارس بالشراكة مع

اتحاد الصناعات، ومدرستين بالشراكة مع مبادرة «ابدأ»، و4 مدارس أخرى بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن مجموعة مدارس «we»، و4 مدارس بالشراكة مع شركاء صناعين في قطاعات مختلفة، وتم إنشاء المدارس بهدف الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر، حيث تشمل المناهج ثلاث محاور رئيسية، هي العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي، وتؤهل المدارس إلى مسارات عديدة بعد التخرج، أولها الالتحاق بسوق العمل مباشرة، أو التوجه إلى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية لخريجي الشهادة الاعدادية، وهذا ما سنوضح تفاصيله في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.

فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وكشفت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة للوزارة، عن موعد التقديم للمدارس، حيث يتسنى لجميع الطلاب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقة، خلال الفترة من 7 يوليو 2024 إلى 15 يوليو 2024م، وأتاحت الوزارة التسجيل للالتحاق بالمدارس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط التقدم لمدارس التكنولوجيا

وضعت الوزارة عدد من الشروط، يجب أن تتوفر للتقدم لمدارس التكنولوجيا، وهي على هذا النحو:

الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة.

اجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

اختيار ثلاثة مدارس كحد أقصى في النظام الواحد.

التسجيل للتقدم للمدارس على الرابط المخصص لذلك.

مميزات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا

يتمتع الطلاب المتلحقين بمدارس التكنولوجيا التطبيقة، بالعديد من المميزات، وبحسب الموقع الرسمي للمدارس فإن من المزايا التي يحصل عليها الطلاب الملتحقين بمدارس التكنولوجيا التطبيقة وهي:

الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك.

الحصول على فرص عمل للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب.

رابط التقديم على مدارس التكنولوجيا

أكدت الوزارة خلال إعلانها عن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، أنها خصصت روابط يجب على راغبي التقدم للطلاب التسجيل عليه، محذرة من التسجيل بأي طريقة أو رابط آخر، موضحة أن يمكن للطلاب التسجيل عن طريق الروابط التالية: