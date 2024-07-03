جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس مصابا بألزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».





وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن مستهدف بالمعلومات المضللة التي تبثها بعض وسائل الإعلام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: بايدن ليس مصابا بألزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.