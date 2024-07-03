الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية ضد هدف في حيفا بالاشتراك مع الفصائل العراقية

جدة - نرمين السيد - نفذ الحوثيون، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع فصائل عراقية مسلحة عملية عسكرية ناجحة استهدفت هدفا حيويا في حيفا بعدد من الصواريخِ المجنحة، وذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة نفذت الجماعة اليمنية عدة عمليات عسكرية استهدفت قواعد عسكرية إسرائيلية مع الفصائل العراقية المسلحة.

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