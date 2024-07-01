نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوفمبر المقبل.. أبطال مسلسل "أشغال شقة" يبدأون تصوير الجزء الثاني منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أبطال وفريق عمل مسلسل "أشغال شقة" لبدء تصوير الجزء الثاني منه وذلك بعد تحقيق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند خلال عرضه بالسباق الرمضاني المنقضي لهذا العام.

ومن المقرر أن يبدأ فريق عمل مسلسل "أشغال شقة" تصوير الجزء الثاني منه نوفمبر المقبل وذلك استعدادًا لطرحه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025.

ضيوف حلقات الجزء الأول من مسلسل "أشغال شقة"

ضم الجزء الأول من مسلسل "أشغال شقة" عدد كبير من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل ومنهن إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وانجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

ومن المقرر أن يتكون الموسم الجديد من 15 حلقة مثل الموسم الأول، وقد تم الإعلان عن بدء عمل البروفات الخاصة لتقديم جزء ثان من مسلسل “أشغال شقة”، الذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال،جميع صناع العمل يتمنون ومتحمسون لتقديم جزء ثانٍ من المسلسل.

أبطال مسلسل "أشغال شقة"

وشارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل "أشغال شقة" إلى جانب أسماء جلال وهشام ماجد عدد من النجوم، منهم شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف هم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، ونهى عابدين، إنعام سالوسة، إيمان السيد، إنجي وجدان، ريم خوري، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

تفاصيل مسلسل "أشغال شقة"

وفي سياق متصل يذكر أنه قد دارت أحداث مسلسل أشغال شقة، في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، مما يدخلهما في العديد من الأزمات، والعمل مكون من 15 حلقة، وعُرض على قناة mbc مصر ومنصة شاهد، وقدم محمد محمود شخصية "دكتور غندور" المتخصص في أكثر من مجال طبي، حسب اليوم في الأسبوع في يوم يكون دكتور أطفال ويوم آخر دكتور قلب ويوم آخر مخ وأعصاب وغيرها من التخصصات.

مسلسل أشغال شقة أفضل مسلسل كوميدي

والجدير بالذكر أنه قد حصل الجزء الأول من مسلسل "أشغال شقة" علي جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وذلك داخل المسابقة الرسمية للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الرابعة والعشرين المُقام في تونس، وتكون مسلسل "أشغال شقة" من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من رمضان 2024، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني منه نجاحًا كبيرًا لتعلق الجمهور بالمسلسل وقصته.