البيت الأبيض يعلق على المطالبات بـ خضوع بايدن لاختبار معرفي

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أكدت على أنه لا ضرورة لخضوع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يثير وضعه الصحي الكثير من التساؤلات والشكوك، إلى اختبار معرفي.





وخلال مؤتمر صحفي، شددت متحدثة البيت الأبيض على أن الرئيس الأمريكي يعرف كيف ينهض مجددًا، كاشفة عن أن الإدارة الأمريكية لا تخفي أي معلومات في ما يتّصل بالحال الصحية لـ بايدن. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد انتقد قرار المحكمة العليا بشأن منح "الحصانة الرئاسية" التي تحمي الرؤساء الأمريكيين السابقين من الملاحقة القضائية عن أعمال "رسمية أساسية" إلى منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024. جدير بالذكر، أن هناك لحظات حرجة تواجهها حملة بايدن الانتخابية، في ظل انقسامات كبيرة في صفوف الديمقراطيين حول انسحابه من السباق الرئاسي أو مواصلته، بعد الآداء الذي رآه الكثيرون مخيبًا للآمال، خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة.

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