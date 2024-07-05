الانتخابات الأمريكية 2024.. بايدن يواجه عقبة جديدة

أفاد موقع القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه تحديًا من بعض المانحين الأثرياء للحزب الديمقراطي، من بينهم وريثة ثروة عائلة ديزني.





أعلنت أبيجيل ديزني، حفيدة روي أو. ديزني، المؤسس المشارك لشركة "والت ديزني"، أنها تعتزم حجب تبرعاتها عن الحزب الديمقراطي حتى ينسحب بايدن من السباق الرئاسي، ورغم هذه الدعوات، أكد بايدن أنه لن ينسحب من السباق.

صرحت أبيجيل ديزني بأنها ستوقف أي مساهمات للحزب ما لم يتم استبدال بايدن كمرشح رئاسي.

وأوضحت قائلة: "بايدن رجل طيب وقد خدم بلاده بشكل مثير للإعجاب، لكن المخاطر مرتفعة جدًا. وإذا لم يتنح بايدن، فإن الديمقراطيين سيخسرون، وأنا متأكدة تمامًا من ذلك، وستكون العواقب المترتبة على الخسارة خطيرة حقًا".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتفاضة من قبل بعض المانحين تأتي في وقت حرج للحزب الديمقراطي، حيث يعكف على تعزيز استراتيجيته الانتخابية للمراحل المقبلة.

وتعكس تصريحات ديزني قلقًا متزايدًا بين بعض الأعضاء والممولين بشأن قدرة بايدن على قيادة الحزب نحو النصر في الانتخابات القادمة.