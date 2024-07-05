انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 اليوم بمشروع الهدف

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أحمد جودة - القاهرة - ينطلق اليوم الجمعة معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، والمقرر إقامته في مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف، تحت قيادة أحمد الكاس مدرب المنتخب الوطني.

ويقود منتخب مصر للناشئين احمد الكاس، يعاونه محمد إبراهيم مدربًا عامًا، ورامي عادل مدرب مساعد، وأحمد فوزي مدربًا لحراسة المرمى.

قائمة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008

وقرر احمد الكاس في وقت سابق ضم 30 لاعب لقائمة منتخب مصر للناشئين وهم:

حمزة الدجوي - بلال عطية - حمزة عبدالكريم - مهند الشامي - عمرو العدوي - نور أشرف - محمد شريف - أدهم فريد - عبدالعزيز الزغبي - عبدالرحمن مدبولي - محمد أنس - أنس رشدي - محمد طارق - عمر ياسر - صلاح محمود - محمد إيهاب - محمد صميد - علي محمد - أحمد إيهاب - كريم جمعة - علي خميس -عمرو محمد - محمد طارق - محمد جابر - حسن عماد - باسل مدحت - سيف رفعت - سيف الجبالي - إبراهيم النجعاوي - عماد تامر.

موعد انطلاق معسكر مزدوجي الجنسية لمنتخب الناشئين

وقرر الجهاز الفني لمنتخب الناشئين 2008 بقيادة أحمد الكاس، انطلاق معسكر مزدوجي الجنسية يوم 10 من شهر يوليو تلحاري، استعدادا لخوض وديتين للاستقرار على الأسماء النهائية المقرر ضمها لصفوف المنتخب.

وفي وقت سابق، عكف الجهاز الفني للمنتخب الوطني على متابعة اللاعبين المحترفين، من أجل الاستقرار على الأسماء المقرر ضمهم لمعسكر يوليو للوقوف على إمكانية ضمهم لصفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد برنامج اعداد للمنتخب الوطني للاستقرار على القوام الأساسي.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، اعتمد في وقت سابق برنامج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، خلال الفترة المقبلة، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب.

منتخب مصر يحصد بطولة شمال إفريقيا للناشئين

وحصد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بطولة شمال إفريقيا والتي استضافتها الجزائر، بعد التعادل مع محاربي الصحراء ضمن منافسات الجولة الأخيرة للبطولة بهدف لكل منهما.

وحصد منتخب الفراعنة البطولة بعد احتل الصدارة برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن نظيره الجزائر.

وحقق منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس الفوز في المباراة الأولى على حساب نظيره ليبيا بهدفين مقابل هدف، وفاز على المغرب بثلاثية مقابل هدف، فيما تعادل أمام تونس، وأمام الجزائر بهدف لكل فريق.