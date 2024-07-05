نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا والمانيا في ربع نهائي امم اوروبا يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الجمعة الموافق 5 من شهر يوليو الجاري، مواجهة من العيار الثقيل، بين منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم مع نظيره المنتخب الألماني، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب ألمانيا مع نظيره إسبانيا، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وفي حال فوز أحد المنتخبين في هذه المباراة، فمن المنتظر أن يلتقي مع الفائز من مباراة فرنسا ضد البرتغال، في مباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد إسبانيا في كأس أمم أوروبا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة منتخب ألمانيا مع نظيره المنتخب الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports Max 1HD، بصوت المعلق المميز عصام الشوالي.

تردد قناة beIN Sports Max 1HD

القمر الصناعي: Nilesat 7°W.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي

