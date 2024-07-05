انخفاض طفيف لـ درجات الحرارة.. اعرف أدق تفاصيل طقس الجمعة

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جدة - نرمين السيد - ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، وليلا وفي الصباح الباكر يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
ومن المتوقع أن تتمثل الظواهر الجوية اليوم في رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح، شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
بينما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 36 26
العاصمة الإدارية 36 25
6 أكتوبر 36 26
بنها 36 26
دمنهور 35 24
وادي النطرون 35 25
كفر الشيخ 35 25
المنصورة 35 26
الزقازيق 38 26
شبين الكوم 36 26
طنطا 36 25
دمياط 31 24
بورسعيد 32 24
الإسماعيلية 36 27
السويس 37 24
العريش 33 23
رفح 34 23
رأس سدر 39 25
نخل 33 19
كاترين 34 17
الطور 41 25
طابا 40 24
شرم الشيخ 42 28
الإسكندرية 31 23
العلمين 31 22
مطروح 30 23
السلوم 31 23
سيوة 37 22
رأس غارب 38 29
الغردقة 41 28
سفاجا 41 28
مرسى علم 41 29
الشلاتين 41 28
حلايب 38 29
أبو رماد 37 28
رأس حدربة 35 27
الفيوم 39 23
بني سويف 40 23
المنيا 41 24
أسيوط 42 25
سوهاج 43 26
قنا 43 27
الأقصر 44 28
أسوان 44 28
الوادي الجديد 45 27
أبوسمبل 43 28
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