موعد مباراة اسبانيا والمانيا في ربع نهائي امم اوروبا يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، تجاه المباراة المرتقبة التي ستجمع بين منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب الألماني، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

موعد مباراة إسبانيا ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره ألمانيا؛ في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، وذلك على ستاد «إم إتش بي أرينا».

كيف تأهل إسبانيا وألمانيا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا؟

ونجح منتخب إسبانيا في التأهل إلى ربع نهائي يورو 2024، بعدما فاز على نظيره منتخب جورجيا برباعية مقابل هدف، بينما تأهل المنتخب الألماني عقب الفوز عل الدنمارك بثنائية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري لإذاعة مباريات ربع نهائي يورو 2024، وستنقل مباراة إسبانيا ضد ألمانيا، عبر قناة beIN Sports HD1 Max، بصوت المعلق التونسي المميز عصام الشوالي.

