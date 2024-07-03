نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامو زين يتخطي النصف مليون مشاهدة بأغنية "الحب"..تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "الحب" وتعد هي أول أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "الحب" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 583 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.

وقد نالت الأغنية الكثير من التعليقات الإيجابية من الجمهور فور طرحها ومن التعليقات الآتي:-

(بقالك كتير غايب بس بصراحه عودة جميله جدا، حلوة اوى سامو بالتوفيق والنجاح، ايه الأغنية التحفة دي، الأغنية جميلة أوي، جميله ومعبرة، ايه الحلاوة دي، متغيبش كتير عننا بالاغاني الحلوة دي..)وغيرها الكثير.

كلمات أغنية "الحب" لـ سامو زين

يا عنيا متهدي شويه عشان ميبانش اللي مخبي

ه هیبان دلوقتي عليا ان انا بتلغبط لما ألاقيه

اول ما يطل الطله بيخطف قلبي بيعمل موود

مقابلتش زيه في حتة النوع ده اساسًا مش موجود

الحب الحب الحب الحب اه يا عيني من وجع القلب

الشوق الشوق الشوق الشوق بيهزني شرق وغرب

مخطوف مخطوف مسروق مسروق مين تاني غيرك يتحب

الحب الحب الحب الحب ده مجنن كل الناس

الشوق الشوق الشوق الشوق بيسيطر عالاحساس

وده احلي جمال هتشوفه العين يستاهل بقا يتباس

جمبه الحلوين مبقوش باينين علشان ده معدي الكل

النظرة الواحدة في عينه تخلي الايام زي الفل

اهو ده اللي بجد لازم يتقالو كلام متقالش لحد

علشان ده في حته لوحدو وكل اللي يشوفو بيتشد

الحب الحب الحب الحب اه يا عيني من وجع القلب

الشوق الشوق الشوق الشوق بيهزني شرق وغرب

مخطوف مخطوف مسروق مسروق مين تاني غيرك يتحب

الحب الحب الحب الحب ده مجنن كل الناس

الشوق الشوق الشوق الشوق بيسيطر عالاحساس

وده احلي جمال هتشوفه العين يستاهل بقا يتباس

"كارثة" ثاني أغنيات ألبوم الحب لـ سامو زين

وفي سياق متصل يذكر أنه يستعد الفنان سامو زين لطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد "الحب" وهي أغنية بعنوان "كارثة" وقد روج لها الفنان سامو زين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "سامو زين، كارثة أغنية جديدة من ألبوم (الحب) قريبًا بتاريخ ٧-٧ علي جميع المنصات"

وأغنية "كارثة" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر وألحان شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

آخر أعمال الفنان سامو زين

أصدر النجم سامو زين مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "دى حبيبتى" بطريقة الفيديو كليب، من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلي الخواجة، وتوزيع محمود صبري، ومكس وماسترينغ عمر العزبي.

تم تصوير الفيديو كليب في اليونان على مدار يومين، تحت إدارة المخرج شريف فرانسيس. وصرّح سامو زين أن هذه الأغنية قريبة إلى قلبه، حيث كانت بحوزته لمدة ثلاث سنوات وكان ينتظر الوقت المناسب لتسجيلها وتصويرها كفيديو كليب، معبرًا عن أمله في أن تنال إعجاب الجمهور.