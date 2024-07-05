نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات ربع نهائي أمم أوروبا اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر يوليو الجاري مواجهتين من العيار الثقيل في كأس أمم أوروبا، حيث يواجه ألمانيا نظيره إسبانيا، ويلتقي البرتغال مع نظيره فرنسا.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الجمعة في كأس أمم أوروبا والتي ستكون ضمن منافسات الدور ربع النهائي باليورو 2024.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في كأس أمم أوروبا

ألمانيا ضد إسبانيا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

البرتغال ضد فرنسا – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة في كأس أمم أوروبا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الجمعة، عبر قنواتها.

