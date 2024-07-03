نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد... سيمون تحيي حفلا غنائيًا في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفعت النجمة سيمون مستوى الحماس لجمهورها من خلال الكشف أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى الساحل الشمالي،

حيث شاركت "سيمون" جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" lucida الساحل حفلتي يوم الخميس 4 يوليو في انتظاركم".



تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أحداث مسلسل صيد العقارب



مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبد الرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

غادة عبد الرازق التي تلعب دور عايدة، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبد المغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

