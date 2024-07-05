نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء مرسي يكشف لـ كلام الناس عن موقف إنساني لخالد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان علاء مرسي ضيفًا على برنامج كلام الناس والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة قناة MBC مصر، وتحدث عن الجدل الذي أثير بسبب دخول الفنانة عواطف حلمي، جدة النجم نور النبوي، دار مسنين بنقابة المهن التمثيلية، كاشفًا عن موقفًا إنسانيًا للفنان خالد النبوي.

موقف إنساني لخالد النبوي

وقال علاء مرسي، إن خالد النبوي قام بكتابة قائمة بأسماء الفنانين الذين ليس لهم فرصة في المشاركة بالأعمال الفنية وقدمها للإنتاج من أجل خلق فرص لهم، قائلًا: خالد النبوي في آخر مسلسل له، كتب للإنتاج أسماء الفنانين اللي مبيشتغلوش وقالهم اتصرفوا ووفروا للناس دي أدوار.

وعلى جانب آخر تحدث علاء مرسي عن سبب حب شريهان له قائلًا: هذه العظيمة أول نجمة اتعامل معاها في بداية حياتي الفنية.. هي فنانة شاملة.. يعنيني أنها إنسانة حنونة بشكل غير عادي وذكية وبتحس بالآخر بمجرد ما عينها تبص عليه، وكانت تهتم بتفاصيل البشر وهي بتدرب على الاستعراض رغم أنها تعبانة ومرهقة ومش نايمة بتبص على الواد بتاع البوفيه وتاخد بالها منه، وأنا كنت بديها طاقة الحب دي بعيني اللي بتقولها بحبك وسلوكي وجسمي نفسه بيتحرك لها، ووقفت جنبي أنا وهنيدي وعهدي صادق واستماتت أننا نكون أبطال قصادها، وكانت حنونة وفي يوم قالت بتروحوا إزاي قلنا بنروح بعربية هنيدي اللي بتعطل بينا، قالت لا نجيب ليكم عربية.

مواعيد عرض كلام الناس



ويتم عرض برنامج كلام الناس من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً.

برنامج كلام الناس



ويناقش برنامج كلام الناس القضايا المجتمعية والأحداث التي تشهدها وتتحدث عنها السوشيال ميديا بالإضافة إلى علاقة الرجل والمرأة.

وما يجعل برنامج كلام الناس وياسمين عز تريند السوشيال ميديا هو حديثها عن الراجل المصري ووصفة "بالفرعون" ومطالبة السيدة المصرية باحترام زوجها والتعامل معه بمفهوم "سي السيد".

وتستضيف ياسمين عز العديد من نجوم الكرة والفن خلال حلقات برنامج كلام الناس وكذلك أشخاص لها علاقه بقضايا الرجل والمرأة.