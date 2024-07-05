العالم اليوم - سوناك يقر بالهزيمة في انتخابات بريطانيا.. ويهاتف ستارمر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 07:26 صباحاً - أقر زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك بالهزيمة في الانتخابات البريطانية، فيما قال إنه اتصل بزعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته.

وقال سوناك، الذي حافظ على مقعده في البرلمان البريطاني الجديد: "أنا آسف وأتحمل مسؤولية نتائج الانتخابات وهناك الكثير لنتعلمه".

وذكرت قناة "آي.تي.في" أن حزب العمال المعارض في بريطانيا فاز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.

وتفتح هذه النتيجة الباب واسعا أمام حزب العمال لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين أنها تمثّل هزيمة مدوّية للمحافظين الذين تقلّصت حصتهم من 365 نائبا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 131 نائبا فقط.

كلمة ستارمر

من جانبه، قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إن البلاد صوتت لصالح التغيير، وإن الوقت حان لأن يفي حزبه بوعده، وذلك بعد فوزه بمقعد في البرلمان.

وأضاف ستارمر في خطاب ألقاه بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية بشمال لندن "قال الناس كلمتهم هنا وفي جميع أنحاء البلاد الليلة، وهم مستعدون للتغيير. التغيير يبدأ هنا".

وتابع: "الناخبون هنا وفي كل أنحاء البلاد قالوا كلمتهم وهم مستعدون للتغيير ولإنهاء سياسة الاستعراض، وللعودة إلى السياسة بصفتها خدمة للجمهور".