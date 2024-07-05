العالم اليوم - بشق الأنفس.. هانت يحافظ على مقعده في برلمان بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 07:26 صباحاً - احتفظ وزير المالية البريطاني جيريمي هانت بمقعده البرلماني في جنوب إنجلترا الجمعة متغلبا على تحدي شرس من حزب الديمقراطيين الليبراليين الأصغر حجما.

وكان من المتوقع أن يكون هانت، وهو مشرع من حزب المحافظين، أكبر ضحية في ليلة الانتخابات، حيث خسر المحافظون مقاعد في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن هانت تولى مناصب عديدة ومهمة في حكومة المحافظين منها: وزير الصحة ووزير الخارجية خلال 11 عامًا.

في سياق متصل، أقر زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك بالهزيمة في الانتخابات البريطانية، فيما قال إنه اتصل بزعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته.

وقال سوناك، الذي حافظ على مقعده في البرلمان البريطاني الجديد: "أنا آسف وأتحمل مسؤولية نتائج الانتخابات وهناك الكثير لنتعلمه".

وذكرت قناة "آي.تي.في" أن حزب العمال المعارض في بريطانيا فاز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.

وتفتح هذه النتيجة الباب واسعا أمام حزب العمال لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين أنها تمثّل هزيمة مدوّية للمحافظين الذين تقلّصت حصتهم من 365 نائبا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 131 نائبا فقط.

من جانبه، قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إن البلاد صوتت لصالح التغيير، وإن الوقت حان لأن يفي حزبه بوعده، وذلك بعد فوزه بمقعد في البرلمان.