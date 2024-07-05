بسبب خلافهما على الميراث.. زوجة أحمد السقا تقاضي شقيقها

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت زوجة الفنان أحمد السقا، الإعلامية مها الصغير، مقاضاة شقيقها بسبب نزاع حول الميراث. حضرت مها، أمس الخميس، إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفقة محاميها الخاص.

ووفقًا لبعض المصادر، تطالب مها بحقها في تركة والدها الراحل، مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، التي لم تحصل عليها منذ وفاته في عام 2021. اتهمت مها شقيقها مصطفى الصغير بالامتناع عن إعطائها نصيبها من الميراث، مشيرة إلى أنه استولى على جميع فروع شركة والدها، وإيراداتها وأرباحها التي تنتشر في أنحاء مصر وخارجها.

من جهته، أقام مصطفى الصغير دعوى قضائية ضد شقيقته مها، متهمًا إياها بالتسبب في خسائره وتعطيل أعمال الشركة. وفقًا لدعواه، شكوى مها أدت إلى تعطيل مجلس الإدارة عن ممارسة أعماله، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية التي قدمتها مها، وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأوضح مصطفى أن الدعوى التي رفعتها مها تسببت في إعاقة أعمال الشركة ومنع مجلس الإدارة من عقد الجمعية العامة للنظر في جميع الأمور المالية والإدارية، بما في ذلك صرف الأرباح ومبلغ مليون جنيه لصالح مها. وذكر أن هذا التعطيل تسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة.

وقررت المحكمة قبول الدعوى المقدمة من مصطفى، وتم تحديد جلسة للنظر فيها خلال الأيام القادمة.

يُذكر أن محمد الصغير، خبير التجميل ووالد الإعلامية مها الصغير، توفي في 29 يناير 2021 إثر إصابته بفيروس كورونا، بعد 3 أسابيع من إصابته وحجزه في المستشفى.