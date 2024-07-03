هكذا تحدثت أصالة عن ألبومها الجديد " هذا أنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة أصالة عن كواليس ألبومها الجديد “ هذا أنا” من خلال منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتبت أصالة:'بقدم لكم عملي هذا( ثمّ أنا)

روحي ووقتي وشغفي حطيتهم كلهم فيه قلبي وصوتي وإصراري كلهم موجودين فيه قبل ماتحبّوه أنا تعلّقت فيه كأغلى جوهره بهالكون.. عدا عن حبّي واحترامي وإجلالي للفن والموسيقى أنا أعشق الإخلاص وقد أخلصت بكلّ ماأوتيت من قوّه تخيّلت أحبّتي عم يسمعوا ويفرق سمعهم لهالأغاني بحياتهم ونستمتع سوى بمفعول السحر الموسيقي لتحيي مشاعرنا من جديد وترجعنا قوّه محبّه وأمل ونسافر برحله على الطرف الآخر من الحياة أجمل وأهدأ وأحنّ"



تابعت:' سافرت بألبومي هاد بلاد كتيره وذكريات حلوه كتير عشتها وأنا عم أصنعه ملحنين كبار كتير تمنيت أشتغل معهم شعراء كبار موزّعين مهمّين هنن أهلي ونحنا أسره كل واحد فينا بيقدّم محبته وإخلاصه لهالوطن الحنون الغالي ( الفنّ) بكلّ ماعنده وأحلى ماعنده"



ختمت:' تخيّلتكم مبسوطين مرتاحين رايقين وعن كلّ هالدنيي فاصلين وقاعدين عم تسمعوا صولا ونأسس سوى أحلى الذكريات بدعي تكون أيامنا حلوه تشبه قلوبكم الحلوه كل شي بتمناه إني أسعدكم وردّ بعض جمايلكم ودائمًا أقدر قدم لكم الحلو اللي يفرحكم وهاأنا ذا بروحي وقلبي وصوتي بين إيديكم بعمل كلّلي أنا فيه'.

ولاقت أغنية "أمان أمان"، مع الشاعر ضياء الميالي والملحن نصرت البدر والموزع أمجد أجعاتي، تفاعل الجمهوؤ، وهي الأغنية التي سجلتها أصالة في العراق بالإضافة إلى أغنية «إنسان» مع الشاعر محمد الترك والملحن كرار شريف والموزع على روني.