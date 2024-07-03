السيرة الذاتية للوزراء الجدد.. سامح الحفني وزيرًا للطيران المدني (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر حكومية مطلعة، أنه تم ترشيح الطيار سامح الحفني لحقبة وزارة الطيران المدني، خلفا للفريق محمد عباس حلمي، وذلك ضمن التعديل الحكومي الذي شمل غالبية وزراء الحكومة.





من المقرر أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة التي تُشكل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، في قصر الاتحادية، بعد الإعلان عن تغيير غالبية الوزراء، ودمج عدد من الوزرات أيضا. ويستعرض موقع دوت الخليج «إنفوجرافًا» لأهم المعلومات الخاصة بالطيار سامح الحفني المرشح لحقبة وزارة الطيران المدني، خلال السطور التالية: وعن وزير الطيران الجديد المرشح الطيار سامح الحفني، فهو عمل قائدًا لطراز إيرباص 330/340، وهو رجل يتمتع بكفاءة وخبرة كبيرة في قطاع الطيران المدنى، حيث شغل عدة مناصب هامة بالطيران المدني المصري خلال مسيرته، أبرزها: – رئاسة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران. – رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران خلال الفترة من مارس 2014 حتى أغسطس 2015. – رئيسًا لسلطة الطيران المدني المصري في وزارة الفريق يونس المصري عام 2018. – اختارته المنظمة العالمية للطيران المدني (الايكاو) عام 2021 لشغل منصب مندوب مصر الدائم وعضوًا بمجلس إدارة المنظمة العالمية.

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