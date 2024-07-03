تركي آل الشيخ يرفع حماس الجمهور لعمل فني جديد

القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لتجهيز أعمال فنية ضخمة تليق بالجمهور، حيث شارك متابعيه صورة له برفقة كريم عبد العزيز ومروان حامد وأحمد حلمي وغيرهم من الأشخاص من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" لقاء مع المخرج الكبير Guy Ritchie والنجوم الكبار كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، والمخرج الكبير مروان حامد، والموزع المبدع المايسترو، هشام نزيه، والمنتج الأخ أحمد بدوي، ومفاجآت كبيرة في الطريق".



تعليقات الجمهور على منشور تركي ال الشيخ

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال تركي ال الشيخ



والجدير بالذكر آخر أعمال تركي ال الشيخ فيلم ولاد رزق 3، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، حيث بلغت إيراداته نحو 200،365،910 مليون جنيه.



أبطال فيلم ولاد رزق 3



فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبد العزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

