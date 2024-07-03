العالم اليوم - بايدن يكشف سبب سوء أدائه في المناظرة أمام ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 03:24 صباحاً - كشف الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب.

وعزا بايدن سوء أدائه في المناظرة إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشددا على أن "هذا ليس عذرا، بل تفسير".

وقال بايدن خلال اجتماع مع متبرعين ديمقراطيين قرب واشنطن إنه "لم يكن أمرا ذكيا جدا أن أكون قد سافرتُ حول العالم مرات عدة قبل وقت قصير من المناظرة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "لم أستمع لموظفي... وبعدها كدت أغفو على المسرح".

من جانبها، أكدت نائبة الرئيس كامالا هاريس الثلاثاء أنها "فخورة" بترشحها على قائمة بايدن لمنصب "نائبة الرئيس".

وتعليقا على الأصوات التي ارتفعت تطالب بايدن (81 عاما) بالانسحاب من السباق الرئاسي وبأن تحلّ محلّه هاريس (59 عاما)، قالت نائبة الرئيس لشبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية "أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن"، مشدّدة على أن "جو بايدن هو مرشحنا. لقد هزمنا ترامب مرة وسنهزمه مرة أخرى".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار الثلاثاء إنه "لا ضرورة" لخضوع الرئيس بايدن الذي يثير وضعه الصحي الكثير من التساؤلات، لاختبار معرفي.

وشدّدت جان بيار خلال مؤتمر صحافي على أن الرئيس الأميركي "يعرف كيف ينهض مجددا" بعد مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب كان أداء الرئيس الديمقراطي فيها كارثيا.

كذلك شدّدت المتحدثة على أن الإدارة الأميركية لا تخفي أي معلومات في ما يتصل بالحال الصحية لبايدن.

وأشارت المتحدثة إلى أننا "متفهمون للمخاوف بشأن أداء بايدن في المناظرة مع ترامب".

وأعلنت محطة "أيه بي سي نيوز" الثلاثاء أن الرئيس بايدن سيجري أول مقابلة له الجمعة منذ مناظرته مع منافسه ترامب.

وأوضحت المحطة أن مقتطفات أولية ستكون متوافرة اعتبارا من الجمعة على أن تعرض بكاملها الأحد.