«القاهرة الإخبارية»: طائرات الاحتلال تشن غارة شرق حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

جدة - نرمين السيد - غارة شرق حي الشيخ

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة شرق حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.





يشار إلى أن نحو 17 فلسطينيًا ارتقوا في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مواطنين فلسطينيين في حي الزيتون بالقرب من مسجد الشمعة.

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