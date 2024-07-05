دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر الأولمبى اليوم استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق اليوم الجمعة، معسكر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، حيث من المنتظر أن يطيرالفراعنة لفرنسا يوم 13 يوليو الجاري على متن طائرة خاصة.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراتين باستاد القاهرة.