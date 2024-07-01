نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: نحترم قرار رابطة الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه على قرار رابطة الأندية بإعادة ما تبقى من مباراة سموحه وبيراميدز.

وقال المهندس فرج عامر فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن ناديه يوافق على قرار رابطة الأندية.

وقررت رابطة الأندية إعاده ماتبقى من مباراة بيراميدز وسموحه

لعب ما تبقى من زمن مباراة سموحه وبيراميدز القانونى وذلك فى الثامنة مساء غدًا الثلاثاء على ستاد برج بنفس الظروف التي انتهت إليها المباراة فى الدقيقة 49 بنفس اللاعبين الاسكورشيت والتبديلات والانذارات والطرد التى تمت أثناء إقامة المباراة.

وكانت المباراة توقفت يوم الجمعة الماضي في الدقيقة بعد أن اشتعل حريق فجأة في غرفة التحكم الخاصة بالاستاد.