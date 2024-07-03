إسلام إبراهيم ينشر صورة مع إسعاد يونس في كواليس " تيتة زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان إسلام إبراهيم صورة من كواليس مسلسل “ تيتة زوزو” مع الفنانة إسعاد يونس عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب معلقا:' مع صاحبة السعاده تيتة زوزو العسل ".

وتجسد إسعاد يونس داخل أحداث المسلسل، دور جدة تساند حفيدها أحمد عنان في قراراته غير الصائبة، حيث لا يريد أن ينضم للجامعة ويود أن يستمر بمجال غناء الراب، فتشجعه جدته زوزو على ذلك.

يشارك في بطولة مسلسل تيتة زوزو عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان محمد الكيلاني، محمود البزاوي، حمزة العيلي، مجدي بدر، مصطفى غريب، وآخرون، والعمل من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد عبد العزيز، تدور أحداث مسلسل تيتة زوزو في إطار اجتماعي كوميدي، حول الجدة زوزو التي تربطها علاقات وثيقة بأحفادها، ويحدث لهم العديد من المفارقات الكوميدية.