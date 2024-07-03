خاص| أمير صلاح الدين يبدأ تصوير أول حلقات برنامجة "بودكاست برنس الليالي"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان أمير صلاح الدين تصوير أول حلقاته في برنامجة الجديد الذي يحمل اسم "بودكاست برنس الليالي"، ومن المقرر عرضها الفترة المقبة، عبر المنصة الإلكترونية.

وقال أمير صلاح الدين في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الفني" "بدأت أصور حاليا الموسم الأول من بودكاست برنس الليالي، والتي يتم عرضه عبر المنصة الإلكترونية، ويحمل البرنامج مفاجأت كثيرة في فقراتة، وأستضيف فيه شخصيات متميزة في الكثير من مجالات الفن والرياضة والطب وغيرها الكثير".

أخر أعمال أمير صلاح الدين

ويذكر ان شارك الفنان أمير صلاح الدين في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "محارب"، التي إستطاع ان يحقق نجاحا كبيرا خلاا فترة عرضة، وهو من بطولة حسن الرداد وماجد المصري ونيرمين الفقي وأحمد زاهر وتامر عبد المنعم ومنة فضالي ونور محمود، تأليف محمد سيد بشير وإنتاج أحمد السبكي وإخراج شيرين عادل.