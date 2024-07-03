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نبيلة عبيد لـ "دوت الخليج الفني": نعيش بأمن وأمان بفضل ثورة 30 يونيو.. وإلهام شاهين: اكتشف الشعب حقيقة الإخوان في هذا اليوم

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القاهرة - محمد ابراهيم - من الواضح أن ثورة 30 يونيو هي التي قامت بتغير الشعب المصري الذي كان يضيع تماما ويفقد هويتة، واجتمعت جميع طوائف الشعب المصري بيد واحدة، حيث خرج ملايين المصريين لحماية وطنهم ورفض قرارات جماعة الإخوان.

 

وتحدث  "دوت الخليج الفني" مع الفنانين في ذكري ثورة 30 يونيو.

 

وقال الفنان خالد زكي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني": "ثورة ٣٠ يونيو من اعظم الثورات الشعبيه فى تاريخ مصر فقد انقذت الوطن وحافظت على مقدراته وهويته، فكل التحيه لهذه الملحمه الوطنيه الرائعه التى شاركنا جميعا فيها، حفظ الله مصرنا الغاليه وشعبها العظيم وقيادتها الحكيمه".

 

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وأشار الفنان الكبير صلاح عبدالله أن يوم 6/30 من أعظم الأيام في تاريخ مصر الحديث، وهذا اليوم شهد عودة مصر إلى أبنائها والمصريين الحقيقيين بطبيعتهم الأصيلة، وأنا شخصيا بعتبره ثاني أعظم يوم في تاريخنا وذلك طبعا بعد يوم العبور العظيم في نصر أكتوبر المجيد".

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و تري الفنانة وفاء عامر أن يوم 30 يونيو يمثل ثورة لشعب ذو صوت قوي لايمكن أحد إسكاته، وتعبر عن إعتزازها بشعبها بقولها: "صوتنا نابع من إرادتنا، ونساؤنا قويات، ورجالنا أقوياء للغاية"، تضيف وفاء أن هذه الثورة ليست مجرد ثورة عادية، بل هي ثورة تحرر، قام بها شعب ملهم وقوي يقف خلف جيشه، مؤكدة أن في نظرها الشعب كله جيش".

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بينما قالت الفنانة إلهام شاهين: "30 يونيو هو يوم مميز في حياة جميع المصريين، حيث انتهى فيه حكم الإخوان، واكتشف الشعب حقيقتهم، ورغم أن بعض الناس صدقت أنهم متدينين، ولكن ظهر لاحقًا أنهم يستغلون الدين لتحقيق مصالحهم الخاصة، وطالبين سلطة وليس لهم علاقة بالدين، كنا جميعًا قلقين على بلادنا ونزلنا جميعًا يوم 30 يونيو دون إتفاق مسبق، ظاهرين قوتنا كشعب وإرادتنا الصلبة، فلا يوجد شيء مستحيل أمام شعب يخاف على بلدة، لدية وطنية وإنتماء، وبعد أن سمعنا من قائد الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وهو يقول "الوطن إلا هو حفنة طراب" علمنا أن ليس لديهم إنتماء لهذه الأرض، فابتالي هما مرفضين بالنسبا لنا تمام، وإذا كان حقًا يرغبون في التفرغ للدعوة والدين، فيجب عليهم فصل الدين عن السياسة، لأن السياسة لا تتعلق بالدين، إذ يُعتبر الدين شيئا سماويًا وروحانيًا، أما السياسة فهو شئ مختلف تماما، وتحتاج لذكاء خاص ودبلوماسية خاصة وخبرة كبيرة ومعرفة بكل شئ يخص الوطن وهذا الأمر غير متاح لديهم، لكن الحمد لله هذا اليوم المميز وكنت أول من نزلت إلى الشارع في هذا اليوم، حيث اتفقنا على لقاء الفنانين في تمام الساعة 12 ظهرًا أمام وزارة الثقافة في الزمالك، ونتحرك مع بعض للتحرير، لكنني نزلت في الساعة 9 صباحًا وذهبت لزملائي في منازلهم لنتجمع معًا ونذهب بسيارتي وكنت انا ويسرا وهالة سرحان وليلي علوي، وكنا متواجدين بقوة شديدة وحب في بلدنا، وهو يوم لاينسي أبدا بكل تفاصيلة حقيقي يوم جميل".

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وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي: "تعتبر 30 يوليو ثورة لإسترداد الوطن والهوية المصرية وتحقيق السلام الاجتماعي والأمن والأمان، قبل الثورة، وأنا شاركت في المظاهرات كل ثلاثاء وجمعة مع جبهة الإنقاذ، كما شاركت في اعتصام وزارة الثقافة، وأتمني من الحكومة تحافظ علي مصر في ظل هذه الظروف الصعبة، وربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها".

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وأكدت الفنانة نبيلة عبيد أننا نعيش في أمن وأمان بفضل ثورة 30 يونيو، وهذه ثورة شعب ونعمة كبيرة لايعرفها سوي من عاش في خوف وفقد بلده.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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