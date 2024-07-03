نيللي كريم تكشف عن مشاريعها المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نيللي كريم عن مشاريعها المقبلة مشيرة إلى أنها تستعد لخوض السباق الرمضاني المقبل.

وقالت نيللي كريم في تصريحات تليفزيونية:'شغالة على مسلسل لرمضان ٢٠٢٥ وفي السينما لسا مخلصة فيلم هابي بيرزداي وعندنا أمل أنه يشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي ".

أنتهت الفنانة نيللي كريم مؤخرًا تصوير فيلم "هابي بيرزداي"، والذي دخل مراحله الأخيرة من المونتاج والمكساج. تم تصوير الفيلم في عدة مناطق شعبية مثل بولاق أبو العلا وإمبابة والقناطر الخيرية، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش قضايا هامة أبرزها عمالة الأطفال.

الفيلم من بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، ومجموعة من الأطفال وضيوف الشرف. العمل من تأليف وإخراج سارة جوهر، وإنتاج شركة Sky Limit للمنتج أحمد دسوقي.