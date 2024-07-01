نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري 2023-2024.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي جميع المعلومات التي تتعلق بـ مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري 2023-2024 والتي تحظى باهتمام كبير من الجمهور.

ويخوض النادي الأهلي معركة شرسة مع عمالقة الدوري المصري، للمنافسة على لقب الدوري لهذه النسخة ليحققه للمرة الرابعة والأربعون في تاريخه.

مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

مباراة الأهلي وطلائع الجيش - الإثنين 1-7 الجولة الـ13 - الساعة 6 مساءً

مباراة الأهلي والداخلية - الخميس 4-7 الجولة 29 - الساعة 6 مساءً.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش - الإثنين 8-7 الجولة 30 - الساعة 6 مساءً

مباراة الأهلي وبيراميدز - الجمعة 12 -7 الجولة 14 - الساعة 7 مساءً

مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر - الثلاثاء 16-7 - الساعة 6 مساءً

مباراة الأهلي وبيراميدز -الاثنين 22-7 الجولة 31 - الساعة 6 مساءً

مباراة الأهلي والمصري - الجمعة 26-7 الجولة 18 - الساعة 6 مساءً

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا - الاثنين 29-7 الجولة 19 - الساعة 6 مساءً

مباراة الأهلي والبنك - الخميس 1-8 الجولة 32 - الساعة 6 مساءً

مباراة الأهلي والمقاولون - الأحد الجولة 23 - الساعة 6 مساءً

مباراة الأهلي وسموحة - الخميس 8-8 الجولة 24 - الساعة 6 مساءً

مباراة الأهلي وزد - الأحد 11-5 الجولة 25 - الساعة 6 مساءً

مباراة الأهلي وإنبي - الأربعاء 14-8 الجولة 33 - الساعة 6 مساءً

مباراة الأهلي وفيوتشر - الجمعة 16-8 الجولة 34- الساعة 6 مساءً

يذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.