- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - الأوضاع في غزة
واستنكر الشوا بشدة الصمت الدولي إزاء الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تنتهك كافة حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وسلام، مؤكدا شح المستلزمات الغذائية والطبية في ظل إغلاق جميع المعابر ووضع العراقيل أمام إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف أن الأوضاع في غزة تزداد قساوة في ظل جريمة الإبادة التي تمارس من قبل قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الاوامر الإسرائيلية بالإخلاء التي طالت المستشفى الأوروبي تعد جريمة غير مسبوقة في ظل تواجد حالات تعاني من أوضاع صحية صعبة للغاية داخل العناية المركزة.
وأشار الشوا إلى استشهاد 8 أشخاص جراء قصف الاحتلال في وقت سابق اليوم العديد من المناطق في محافظة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة، مؤكدا تعمد القوات الإسرائيلية في قصف المناطق المأهولة بالسكان أثناء عمليات النزوح من محافظة خان يونس مما يفاقم ويعمق الأزمة الإنسانية في ظل شح المستلزمات الغذائية والمياه الصالحة للشرب في جميع مناطق قطاع غزة.
ودعا مدير شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية إلى ضرورة التحرك لإنقاذ المدنيين الفلسطينيين من ويلات حالات النزوح الكبيرة من مناطق القطاع، محذرا من المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى والمصابين بإصابات خطيرة داخل المستشفى الأوروبي مع استمرار حالات النزوح تحت القصف المتواصل منذ أمس الإثنين، الذي يستهدف محافظة خان يونس مع عدم وجود أي أماكن آمنة في غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تعاني أوضاعا غير مسبوقة في ظل صمت دولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.