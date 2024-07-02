المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تعاني أوضاعا غير مسبوقة في ظل صمت دولي

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن إصدار القوات الإسرائيلية أوامر تهجير جديدة من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، عقب مرور أكثر من 3 أشهر من اندلاع الحرب على غزة، يؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في ارتكاب المزيد من الممارسات اللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.





واستنكر الشوا بشدة الصمت الدولي إزاء الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تنتهك كافة حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وسلام، مؤكدا شح المستلزمات الغذائية والطبية في ظل إغلاق جميع المعابر ووضع العراقيل أمام إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الأوضاع في غزة تزداد قساوة في ظل جريمة الإبادة التي تمارس من قبل قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الاوامر الإسرائيلية بالإخلاء التي طالت المستشفى الأوروبي تعد جريمة غير مسبوقة في ظل تواجد حالات تعاني من أوضاع صحية صعبة للغاية داخل العناية المركزة.

وأشار الشوا إلى استشهاد 8 أشخاص جراء قصف الاحتلال في وقت سابق اليوم العديد من المناطق في محافظة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة، مؤكدا تعمد القوات الإسرائيلية في قصف المناطق المأهولة بالسكان أثناء عمليات النزوح من محافظة خان يونس مما يفاقم ويعمق الأزمة الإنسانية في ظل شح المستلزمات الغذائية والمياه الصالحة للشرب في جميع مناطق قطاع غزة.

ودعا مدير شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية إلى ضرورة التحرك لإنقاذ المدنيين الفلسطينيين من ويلات حالات النزوح الكبيرة من مناطق القطاع، محذرا من المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى والمصابين بإصابات خطيرة داخل المستشفى الأوروبي مع استمرار حالات النزوح تحت القصف المتواصل منذ أمس الإثنين، الذي يستهدف محافظة خان يونس مع عدم وجود أي أماكن آمنة في غزة.