نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاد حجاج: إعادة مباراة سموحة وبيراميدز تكشف عن فوضى اللوائح في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد نهاد حجاج، خبير اللوائح، أن قرار إعادة مباراة سموحة وبيراميدز مخالف للوائح المعمول بها.

وأوضح حجاج في تصريحات لبرنامج" ملعب الشمس" مع مجدي عبد الغني أن عدم وجود لوائح واضحة في كرة القدم المصرية يسبب الكثير من الأزمات، حيث تُفسَّر اللوائح بأكثر من طريقة، مما يؤدي إلى استمرار المشاكل.

وأضاف حجاج أن الأندية في مصر تفتقر إلى الاحتراف الحقيقي، وأنها تواجه مشاكل تتعلق باللعب المالي النظيف، مما يزيد من الأزمات دون حلول واضحة.

كما أشار خبير اللوائح إلى أن هذه المشاكل ستستمر في الظهور ما لم يتم وضع لوائح واضحة وصارمة.

ودعا نهاد إلى ضرورة وجود إرادة حقيقية لإصلاح كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية والتطورات السريعة في كرة القدم لم تسعف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات.

واختتم خبير اللوائح بأن إعادة وصياغة اللوائح بشكل صحيح هو أمر ضروري لتجاوز الأزمة الحالية وتحسين المشهد الكروي في مصر.