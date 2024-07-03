نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الجديدة2024.. تعرف من هو وزير التموين الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان وسائل الإعلام الرسمية عن التشكيل الوزاري الجديد بالحكومة الجديدة 20241، يبحث العديد من المواطنين عن معرفة المعلومات الشخصية عن كل وزير، وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن شريق فاروق وزير التموين في حكومة مدبولي الجديدة.

السيرة الذاتية/ شريف محمد فاروق على مصطفي



وزير التموين والتجارة الداخلية

من مواليد عام 1966

مؤهلاته العلمية: بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام ۱۹۸۷، ماجستير إدارة أعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية عام ٢٠٠٩، حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام ۲۰۱۲.

شريف فاروق وزير التموين

أبرز الوظائف التي شغلها:

المدير العام وعضو اللجنة العليا للسياسات بمصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة من ۲۰۰٤-۲۰۰۷، الرئيس التنفيذي لبنك ناصر الاجتماعي خلال الفترة من ۲۰۱۷ حتى عام ٢٠٢٠، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.



شريف فاروق يمتلك خبرة لأكثر من ٣٠ عام في مجال إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى خبرات كبيرة في مجال تنمية الأعمال وتوسيع نطاقها.



ساهم في حصول الهيئة القومية للبريدعلى جائزة التميز الحكومى المصرى في مجال تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، كما نال جائزة التميز الرقمي كأفضل مؤسسة بريدية عربية في مجال التحول الرقمى صادرة عن إتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى جائزة التميز في خدمة العملاء من الإتحاد البريدي العالمي - عمل على تطوير ما يقارب ۱۷۰۰ فرع من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال فترة توليه المسئولية.

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