نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير الطيران المدني الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة الجديدة 2024، بعد إعلان وسائل الاعلام الرسمية عن أسماء الوزراء الجدد بالتشكيل الوزاري الجديد 2024، حيث تم اختيار الطيار سامح الحنفي أفضل طائر آير باص وزيرًا للطيران المدنى، بعد الفريق محمد عباس حلمي الوزير الأسبق.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن وزير الطيران المدني الجديد

من هو الطيار سامح الحنفي

1) عين الطيار سامح حفني في أوائل شهر مارس عام 2014، رئيسًا للشركة القابضة لمصر للطيران.

2) شغل منصب رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

3) شغل منصب رئيس سلطة الطيران المدني المصري في عهد الفريق أحمد شفيق وزير الطيران السابق.

4) تولى منصب مندوب مصر الدائم وعضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكاور.

5) ونجحت الشركة القابضة لمصر للطيران تحت قيادة الطيار سامح الحنفي في تقليص حجم خسائرها خلال العام المالي «2014-2015» إلى نحو 560 مليون جنيه مقارانة ب2.9 مليار جنيه خلال العام المالي «2013-2014».

الطيار سامح الحفني، هو أشهر قائد لطراز إيرباص 330/340، تولى العديد من المناصب المهمة خلال الفترة الماضية، نظرًا لما يتمتع به من خبرات واسعة في مجال الطيران بخلاف كفاءته المشهود لها على المستويين المحلي والدولي.

سامح الحنفي وزير الطيران الجديد

نحج الطيار سامح الحفني في تخصيص مكانة خاص لتاريخ الشركة الوطنية مصر للطيران، حيث افتتح خلال فترة إدارته متحف "مصر للطيران"، ليضم عددا من أهم الصور الخاصة لتاريخ الشركة الوطنية مصر للطيران، وكذلك أبرز الشخصيات المهمة في تاريخ قطاع الطيران المدني ومصر للطيران، إضافة إلى المشاهير والقادة والزعماء الذين فضلوا السفر على متن طائرات مصر للطيران، ولم تنتهِ خبرات الحفني هنا، إنما شغل منصب رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

كما تولى سامح الحفني منصب رئيس سلطة الطيران المدني المصري مرتين واحدة في عهد وزير الطيران الأسبق الفريق أحمد شفيق قبيل ثورة يناير، وتولى الحفني منصب مندوب مصر الدائم وعضو بمجلس إدارة المنظمة العالمية للطيران المدنى الإيكاو حتى تلك اللحظة.