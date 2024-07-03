نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني سعيد: الكرة المصرية مليئة بالحسابات ومن الصعب رحيل مصطفى فتحي للمنتخب الأولمبي والشيبي صاحب القرار في أزمته مع حسين الشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن مباراة فريقه ضد سموحة، بأنه أمر حديث في الكرة المصرية، سواء على الناديين أو الحكام، وكيفية بداية اللعب.

تصريحات هاني سعيد عن أزمة مباراة سموحة والمنافسة على الدوري

وتابع سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ميدو سلامة تحدث معنا عن بداية المباراة وأن البداية ستكون برمية تماس، وخوض مباراة من 45 دقيقة أصعب من مباراة كاملة".

وأضاف هاني سعيد: "كنا نجهز لخوض مباراة أخرى وفوجئنا باستكمال مباراة سموحة، وبالتالي كان علينا قطع التدريب والسفر إلى الإسكندرية، والمدرب تعليقاته كانت سلبية وكان مندهش من الأمر وكنت أتمنى خوض مباراة كاملة بدلًا من 45 دقيقة".

واستطرد المدير الرياضي لنادي بيراميدز: "المنافسة على الدوري صعبة للغاية ونسعى بكل قوة الاستمرار في الحفاظ على صدارة الدوري، ومواجهتين الأهلي المباشرتين، سيكون لهم دور كبير".

وقال: "لم انشغل بانسحاب الزمالك أمام الأهلي في الدوري، ولكن أنا أركز مع نفسي، ونسعى لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة وأن يكون الأمر بأيدينا".

وأوضح هاني سعيد: "الباب ليس مغلق أمام المنتخب الوطني الأولمبي لضم إبراهيم عادل ومحمود صابر، ولكن الأمر سيكون تنسيقي بين الطرفين، ومن الصعب التفريط في خدمات مصطفى فتحي".

وأشار سعيد: "محمد الشيبي حصل على كارت أصفر خلال مواجهة سموحة، بسبب سوء فهم مع الحكم، وبالتالي اعترض على القرار".

وأردف: "أزمة محمد الشيبي لاعب الفريق وحسين الشحات لاعب الأهلي، لا زالت مستمرة وهو صاحب القرار النهائي والإدارة ما عليها إلا دعمه في أي قرار يتخذه".

واختتم: "سوء التنظيم الدوري وكثرة الأخطاء واعتراضات الأندية، بسبب رواسب من السنوات الماضية، ولا بد من تطبيق اللوائح على أي نادي موقع عليها دون أي حسابات، لأن الكرة المصرية بها حسابات".