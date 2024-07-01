نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري ضيفة شرف "مطعم الحبايب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة عبير صبري على ظهورها كضيفة شرف في مسلسل “ مطعم الحبايب” والذي قد بدأ تصويره الفترة الماضية

مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.



" مطعم الحبايب " ليس التعاون الأول بين هدى المفتي وأحمد مالك، حيث حقق الاثنان نجاحات مشتركة في عدد من الأعمال، سواء التلفزيونية أو السينمائية، وذلك من خلال مسلسلي بيمبو وتحقيق، وفيلمي ليلة رأس السنة وكيرة والجن.

تستعد الفنانة عبير صبري لتصوير مشاهدها في فيلم "اتنين × واحد"، الذي انطلق تصويره بعد شهر رمضان المبارك.

الفيلم من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، شاهيستا سعد، يوسف عامر، مايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.