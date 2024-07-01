تفاصيل شروط جديدة لنقل الكفالة للمقيمين في السعودية.. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - طريقة وشروط نقل الكفالة في النظام الجديد للمقيمين في السعودية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة لإتمام هذه العمليَّة، وفق ما نُص عليه من قِبل الجِهات الرسمية، كيفيّة نقل الكفالة في النّظام الجديد للمقيمين في السعوديَّة، وشروط نقل الكفالة في النظام الجديد للمقيمين في السعودية، بالإضافة إلى رابط نقل الكفالة للعاملين الوافدين إلى المملكة.

نقل الكفالة في النظام الجديد للمقيمين في السعودية

هي عبارة عن خدمة إلكترونية قدَّمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوافدين إلى المملكة العربيّة السعوديَّة تتيح لهم إمكانية التعرّف على تفاصيل العمال الوافدين والمقيمين للعمل في المملكة، وتعطي الحق للعامل في نقل كفالته في المكان الذي يناسبه. كما تساعد في حماية حق المواطن، وهذا ما يحسّن من العلاقة التعاقديَّة بين العامل والكفيل.

طريقة نقل الكفالة في النظام الجديد للمقيمين في السعودية

لنقل الكفالة لأحد العمَّال المقيمين بالمملكة، يمكن اتّباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى صفحة نقل الكفالة عن طريق منصة قوى “من هنا“.

النقر على الرّابط المرفق في الصفحة.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في المنصة (يمكن التسجيل عبر منصة نفاذ).

اختيار المنشأة التي يعمل فيها المقيم حاليًا.

التوجه إلى الخدمات الإلكترونية واختيار نقل الخدمات.

الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على مربع طلب نقل خدمات.

تحديد المنشأة التي سيتم نقل المقيم إليها.

النقر على مربع التالي.

العثور على العامل المقيم المراد نقله باستخدام رقم الإقامة وتاريخ الميلاد.

النقر على أيقونة إضافة ثم على أيقونة التالي.

الضغط على أيقونة “إنشاء عقد عمل” ثم على التالي.

إدخال رمز التحقق واختيار نوع عقد العمل.

الضغط على مربع التالي.

إدخال المعلومات المطلوبة للعقد الجديد.

الموافقة على شروط العقد والنقر على مربع إرسال.

الاطلاع على تفاصيل الطلب والنقر على مربع “إرسال الطلب”.

شروط نقل الكفالة في النظام الجديد للمقيمين في السعودية

هناك بعض الشروط التي التأكد من ينبغي توافرها قبل البدء بإجراءات نقل العامل في المملكة السعودية، وهي:

ألا يقل عمل المقيم عن 18 عاماً.

ألا تكون المنشأة تحتوي على عامل انتهت مدة إقامته.

تصريح خاص بالشخص ساري المفعول.

أن يكون المقيم من العمالة الرئيسية في مكان العمل.

سماح رصيد المنشأة بنقل العمالة إليها.

اشتراك الوحدة الخاصة بالمقيم مع الكفيل الجديد في خدمة العنوان الوطني.

إمضاء المقيم أكثر من عام مع الكفيل القديم.

موافقة الكفيل السابق في العمل على نقل الكفالة لغيره.

حصول المقيم على موافقة مكتب العمل لنقل الكفالة.

سريان مفعول تراخيص المنشآت الذي سينتقل لها المقيم.

متطلبات نقل الكفالة في النظام الجديد للمقيمين في السعوديةهناك بعض المتطلبات التي يجب توافرها لإتمام عملية نقل الكفالة الخاصة بالعامل الوافد والمقيم بالسعودية، وهي:

عدم دفع الراتب للعامل لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر متتابعة.

حداثة العامل وعم إصدار تصريح العمل الخاص به، نتيجة وقوع المؤسسة داخل النطاق الأحمر.

إثبات محضر ضد العامل وإلحاق الضرر به.

تسجيل المنشأة أو المؤسسة المراد النقل إليها، وسريان مفعول صلاحيتها.

تكليف العامل بأعمال خطيرة تهدد حياته، مع وجود دليل على الأمر.

وجود دليل على تعامل أحد أفراد عائلة الكفيل بشكل سيئ مع العامل أو الموظف.

ادعاء الكفيل غياب العامل بشكل متكرر، رغم أن هذا الأمر غير صحيح.

عدم تجديد إقامة العامل بعد انتهاء مدتها.

التبليغ كيداً وزوراً عن تقاعس العامل عن العمل.

رابط نقل الكفالة في النظام الجديد للمقيمين في السعودية

يمكن نقل الكفالة للمقيمين عبر الرّابط التالي saudiplatform.com حيثُ يتم النقر على الرّابط المرفق لتسجيل الدخول إلى الحساب في منصة قوى والتي تتيح إمكانية نقل الكفالة من كفيل إلى كفيل جديد، مع موافقة الكفيل السابق، ومراعاة بعض الشّروط التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

وإلى هنا، يكون قد تم التوصل إلى ختام المقال الذّي يحمل عنواناً، طريقة وشروط نقل الكفالة في النظام الجديد للمقيمين في السعودية، حيثُ تم التعرف من خلاله على كيفية نقل كفالة العامل المقيم بالمملكة العربية السعودية، وشروط نقل الكفالة.