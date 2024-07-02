الخارجية الأمريكية: لا نريد بقاء حكم حماس في قطاع غزة بعد الحرب

جدة - نرمين السيد - أكدت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لا تريد بقاء حكم حماس في قطاع غزة بعد الحرب، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





أضافت الخارجية، أنها تحث إسرائيل على الإفراج عن العائدات الفلسطينية، محذرة من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يضر بحل الدولتين.

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