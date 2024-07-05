الحمصاني: انتهاء تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف في هذا الموعد (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم وقف تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري 2024.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الخميس.

وقال الحمصاني إن الحكومة سعت لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف 2024، لافتا إلى أنه جرى توفير نحو 180 مليون دولار لشراء المازوت، لتكوين احتياطي إستراتيجي لمواجهة أي ارتفاع طارئ في الكهرباء.

وأشار إلى أن هذا بخلاف توفير مليار دولار جرى توفيرها لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات حتى انتهاء فصل الصيف 2024.

وشدد على أن الدولة سيكون لديها مخزون إستراتيجي من المازوت؛ لاستخدامه في حالات الطوارئ، نتيجة الأعطال أو الاستهلاك الكبير، ومع نهاية العام ستنتهي تمامًا فكرة تخفيف الأحمال.