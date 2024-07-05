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جدة - نرمين السيد - برنامج مساء dmc
جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الخميس.
وقال الحمصاني إن الحكومة سعت لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف 2024، لافتا إلى أنه جرى توفير نحو 180 مليون دولار لشراء المازوت، لتكوين احتياطي إستراتيجي لمواجهة أي ارتفاع طارئ في الكهرباء.
وأشار إلى أن هذا بخلاف توفير مليار دولار جرى توفيرها لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات حتى انتهاء فصل الصيف 2024.
وشدد على أن الدولة سيكون لديها مخزون إستراتيجي من المازوت؛ لاستخدامه في حالات الطوارئ، نتيجة الأعطال أو الاستهلاك الكبير، ومع نهاية العام ستنتهي تمامًا فكرة تخفيف الأحمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحمصاني: انتهاء تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف في هذا الموعد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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