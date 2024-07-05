العالم اليوم - غارات أميركية بريطانية على أهداف حوثية في اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 02:18 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" نقلا عن مصادر يمنية، بأن غارات جوية أميركية بريطانية قصفت أهدافا حوثية جديدة في محافظتي الحديدة وحجّة شمال غربي اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية أن الغارات قصفت أهدافا في مديرية اللُّحيّة بمحافظة الحديدة كما قصفت هدفين في مديرية مِيدي بمحافظة حجّة.

وتمتلك محافظتي الحديدة وحجّة شريطا ساحليا طويلا يطل على البحر الأحمر مما يجعلها منطقة عمليات عسكرية ساخنة.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية يوم الخميس أن قوات الجيش دمرت بنجاح قاربين مسيرين تابعين لجماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر وموقع رادار تابعا للجماعة في منطقة خاضعة لسيطرتها باليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في وقت سابق مساء الخميس، أن الغارات الأميركية البريطانية وصلت هذا الأسبوع إلى 19 غارة على المناطق الواقعة تحت سيطرتها.