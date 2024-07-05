الأرصاد تزف بشرى بشأن درجات الحرارة

زفَّت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى سارة بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 5 يوليو 2024.





وكشفت الأرصاد عن وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، بقيم تتراوح من 2-3 درجات ، مشيرة إلى أن العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يسود، اليوم الجمعة، نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، وليلا وفي الصباح الباكر يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تتمثل الظاهرة الجوية اليوم في رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.