السيرة الذاتية للوزراء الجدد.. محمد جبران وزيرا للعمل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - محمد عبد العزيز جبران

كشف مصادر مطلعة، عن ترشيح محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال، لمنصب وزير العمل، خلفا لحسن شحاتة، ضمن التغيير الوزارى.





ويستعرض موقع دوت الخليج «إنفوجرافًا» لأهم المعلومات الخاصة بالمرشح: محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم وشهرته(محمد جبران) ، حاصل على بكالوريس تجارة، وكان يشغل مدير عام مساعد الخدمات الإدارية بشركة الأمل للبترول، حيث تم تعيينه بشركة الأمل للبترول عام 1991، وتدرج في الوظائف الإدارية ، إلى مدير عام بالشئون الإدارية بشركة الأمل للبترول. وتدرج المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول

- الانتخاب كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمده 4 سنوات.

- الانتخاب كرئيس للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022 .

- رئيسا للنقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022/2026 .

- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من عام 2022حتى الآن.- نائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات. ثالثا: أعمــال نقابيـــة - رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

- أمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .

- عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأجور .

- عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي .

- عضو مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ. - نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين (2018-2022)(2022-2026)

- عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات .

- المشرف العام علي المؤسسة الثقافية العمالية ( الجامعة العمالية).

- عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية.

- عضو مجلس إدارة المجلس الطبي الأعلي بالهيئة المصرية العامة للبترول .

- عضو مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول .

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