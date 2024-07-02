البابا تواضروس يشهد احتفالية تخريج دفعة من «دبلومة المشورة»

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جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس في عظة الأربعاء من الإسكندرية
تضمنت الاحتفالية فقرات عدة من بينها مجموعة من الكلمات للقمص مرقس جبرة مدير مركز المشورة بالكاتدرائية المرقسية والقس لوقا عبد المسيح مسؤول ومدير مدرسة القديس يوسف للمشورة بالإسكندرية، معبرًا عن محبته لقداسة البابا من خلال ثلاث صفات يتميز بها وهي الأبوة والسلام والدقة.
كما تناول بالحديث تاريخ نشأة المدرسة ورؤيتها ورسالتها.
بعدها تم عرض 7 من مشروعات التخرج قدمها مجموعات الخريجين وكرّم قداسته الثلاث مشروعات الأولى الفائزة.
واختتم الحفل، بكلمة قداسة البابا التي أثنى خلالها على عمل المدرسة مثمنًا جهود كافة العاملين فيها، ولفت إلى أهمية المشورة والإرشاد الكنسي ودوره في بناء أسرة سليمة مشيرًا إلى أن الاسرة هي أعظم كيان وأيقونة الكنيسة.
وكرّم قداسته الخريجين وسلمهم شهادات التخرج.
يذكر أن "دبلومة المشورة " تجري الدارسة فيها على مدار سنتين وسنة ثالثة تدريبية بنظام الساعات المعتمدة عن طريق الانتظام في الحضور.
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