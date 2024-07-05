دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يودع التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس عقب الخسارة أمام اليونان 93-71 والان مع تفاصيل الخبر

تعرض منتخب مصر لكرة السلة للخسارته أمام اليونان بنتيجة 93-71، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، وهي الخسارة الثانية على التوالي للمنتخب الوطني في المجموعة والتي على إثرها ودع منتخب الفراعنة التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وكان منتخب مصر قد خسر في المباراة الأولى أمام منتخب الدومينيكان بنتيجة 90-77.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم: اليونان وجمهورية الدومينيكان، وفي طريق هذه المجموعة المسار الثالث والذي يضم مجموعة قوية بها: سلوفينيا ونيوزيلندا وكرواتيا.

وتتأهل 4 منتخبات من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس، بحيث يتأهل منتخب واحد من كل مسار من المسارات الأربعة.